|
29.09.2025 05:25:54
Clinuvel Advances Sustained-Release Peptide Formulations In Preclinical Program
(RTTNews) - Clinuvel (CUV.AX, CLVLY) announced progress in its preclinical program focused on developing sustained-release liquid drug formulations. The initiative explores various drug release profiles, aiming to optimize therapeutic delivery.
Backed by a decade of R&D investment at its wholly owned Singaporean laboratories, VALLAURIX, Clinuvel has achieved consistent and promising results. These findings highlight the potential of depot formulations to extend the release duration of peptide-based drugs.
The company's formulation strategy is designed to maintain detectable peptide levels in the bloodstream over longer periods, ensuring predictable pharmacokinetics. This approach enhances patient exposure to active ingredients while reducing dosing frequency. The biocompatible formulations under review also allow for flexible dosing, with injection volumes tailored to body weight—accommodating infants, children, and adults.
If validated in vivo, the technology could serve as a versatile platform for delivering a range of peptides, beginning with a focus on melanocortins.
Clinuvel expects to complete the preclinical evaluation of its first formulations in the second half of 2026.
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerInvestoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI geht höher ins Wochenende -- Letztlich Gewinne beim DAX -- US-Börsen zum Handelsende in Grün -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag höher. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss höher. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost schlossen am Freitag mit Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}