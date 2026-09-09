Clinica las Condes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clinica las Condes lud am 07.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 215.00 CLP. Im Vorjahresquartal waren -571.470 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51.96 Milliarden CLP umgesetzt, gegenüber 41.15 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch