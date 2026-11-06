Climeon Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Climeon Registered B hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.28 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0.720 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.8 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.6 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.ch