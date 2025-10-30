Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Climb Global Solutions, Inc. Bottom Line Advances In Q3

Wayside Technology Group
(RTTNews) - Climb Global Solutions, Inc. (CLMB) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $14.35 million, or $3.13 per share. This compares with $11.62 million, or $2.54 per share, last year.

Excluding items, Climb Global Solutions, Inc. reported adjusted earnings of $16.27 million or $3.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 51.0% to $458.67 million from $303.85 million last year.

Climb Global Solutions, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.35 Mln. vs. $11.62 Mln. last year. -EPS: $3.13 vs. $2.54 last year. -Revenue: $458.67 Mln vs. $303.85 Mln last year.