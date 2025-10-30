Wayside Technology Group Aktie 2680174 / US9467601053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.10.2025 04:18:21
Climb Global Solutions, Inc. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Climb Global Solutions, Inc. (CLMB) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $14.35 million, or $3.13 per share. This compares with $11.62 million, or $2.54 per share, last year.
Excluding items, Climb Global Solutions, Inc. reported adjusted earnings of $16.27 million or $3.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 51.0% to $458.67 million from $303.85 million last year.
Climb Global Solutions, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.35 Mln. vs. $11.62 Mln. last year. -EPS: $3.13 vs. $2.54 last year. -Revenue: $458.67 Mln vs. $303.85 Mln last year.
Nachrichten zu Wayside Technology Group IncShs
|
28.10.25
|Ausblick: Wayside Technology Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)