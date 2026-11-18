ClimateRock Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

ClimateRock Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.190 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch