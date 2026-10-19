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19.10.2026 06:37:00
ClimateRock Cons of 1 A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ClimateRock Cons of 1 A lud am 16.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.380 USD. Im Vorjahr waren -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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