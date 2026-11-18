ClimateRock Cons of 1 A liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ClimateRock Cons of 1 A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ClimateRock Cons of 1 A ein EPS von -0.190 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch