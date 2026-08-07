Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 82.7 Millionen USD, gegenüber 98.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch