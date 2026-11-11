Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 92.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch