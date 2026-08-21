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21.08.2026 07:00:22
Clientis Banken: Gewinn steigt trotz anspruchsvollem Umfeld um 6,7%
Für die 14 Regionalbanken der Clientis Gruppe lief es im 1. Halbjahr 2026 in einem herausfordernden Umfeld überraschend gut. Diesen Schluss lässt jedenfalls der kürzlich präsentierte Halbjahresabschluss der Bankengruppe zu. […]
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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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