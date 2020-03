CleverTap renforce sa présence mondiale avec son expansion au Moyen-Orient

Le leader de l'engagement et de la fidélisation des utilisateurs imprime son élan sur le marché du Conseil de coopération du Golfe avec plus de 25 clients

MOUNTAIN VIEW, Californie, 9 mars 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, CleverTap, une plateforme de premier plan de cycle de vie client et de fidélisation des utilisateurs fondée sur l'intelligence artificielle, a annoncé son expansion sur le marché du Conseil de coopération du Golfe (CCG) avec plus de 25 clients. L'application de livraison de carburant CAFU, la plateforme de premier plan de diffusion vidéo en continu Shahid et le leader régional de télécoms Ooredoo ne sont que quelques-unes des nouvelles marques qui exploitent la plateforme de CleverTap pour intéresser, fidéliser et multiplier leurs utilisateurs. En pénétrant sur ce nouveau marché, CleverTap s'appuie sur son empreinte mondiale et renforce sa capacité à servir sa clientèle mondiale.

« La croissance continue de CleverTap sur les principaux marchés mondiaux met en évidence notre volonté d'offrir aussi bien aux entreprises mondiales qu'aux entreprises locales les outils dont elles ont besoin pour mener efficacement des campagnes de marketing et intensifier l'engagement et la fidélisation de leurs utilisateurs en tant que moteurs de la croissance », explique Malay Harsha, responsable du marketing chez CleverTap pour le Moyen-Orient, la Turquie et l'Asie. « Avec son expansion au Moyen-Orient, CleverTap est en bonne position pour permettre aux clients actuels et futurs de nouer des relations loyales qui dynamisent la croissance des revenus. »

En tant que plateforme de tout premier plan pour le marketing omnicanaux fondé sur l'IA pour l'entreprise, CleverTap a été conçue pour aider les agents de commercialisation à retenir les utilisateurs et à maximiser la valeur de la durée de vie des utilisateurs. Offrant une approche unifiée pour relever les défis habituels comme les silos de données, CleverTap fournit en temps réel des messages de marketing individualisés en fonction du comportement du client — au lieu de faire simplement appel à un profil utilisateur statique — et permet aux entreprises de découvrir, d'apprendre et d'optimiser rapidement les stratégies d'application mobile pour accroître l'engagement et la fidélisation des utilisateurs.

« CleverTap a réalisé d'immenses progrès en élargissant la portée de sa solution innovante de fidélisation des utilisateurs », explique Anand Jain, cofondateur et directeur de la stratégie chez CleverTap. « Nous sommes très heureux de continuer à proposer à notre clientèle mondiale en pleine expansion de nouvelles manières de nouer des liens plus étroits avec ses clients et de leur offrir des expériences client innovantes et transformatives. »

Pour de plus amples informations ou pour programmer une démo sur mesure, rendez-vous sur clevertap.com.

À propos de CleverTap

CleverTap est une plateforme de fidélisation de la clientèle de premier plan qui aide les marques à maximiser la valeur vie client. Plus de 8 000 marques grand public du monde entier, comme Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell et Gojek, font confiance à CleverTap pour les aider à améliorer l'engagement et la fidélisation de leurs clients et, ainsi, à accroître leurs revenus à long terme. CleverTap bénéficie du soutien de sociétés de capital-risque de premier plan, parmi lesquelles Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et exerce ses activités depuis ses bureaux de San Francisco, Seattle, Londres, Singapour et Mumbai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

