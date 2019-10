CleverTap réalise un financement de série C de 35 millions de dollars afin de stimuler sa croissance mondiale

Tiger Global Management et Sequoia Capital India approfondissent leur investissement concernant la plateforme à succès d'engagement et de fidélisation des clients sur mobile de l'entreprise

MOUNTAIN VIEW, Californie, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la principale plateforme axée sur le cycle de vie du client et la fidélisation des utilisateurs fonctionnant grâce à l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle a terminé son cycle d'investissement de série C, permettant une accélération supplémentaire confortant sa position de leader mondial du marketing pour applications mobiles. Avec une croissance de 250 % d'une année sur l'autre depuis 2015, CleverTap à l'intention d'utiliser les fonds pour la construction de son nouveau centre d'ingénierie basé aux États-Unis, d'ajouter des capacités de prévision améliorées à sa plateforme leader du marché et de stimuler une stratégie d'expansion internationale agressive de mise sur le marché.

Le financement de série C de CleverTap est mené par les investisseurs existants Tiger Global Management et Sequoia India. Ce nouveau financement accroît l'investissement extérieur de CleverTap à 61 millions de dollars depuis le début de 2019, une période qui a vu l'évaluation de l'entreprise plus que doubler, passant de 150 millions de dollars à 385 millions de dollars.

« Les grandes entreprises savent que la clé pour stimuler la croissance des revenus dans le secteur des applications mobiles est d'accroître la fidélisation de l'utilisateur et d'augmenter la valeur du cycle de vie du client à long terme », a déclaré Sunil Thomas, cofondateur et PDG de CleverTap. « Nous sommes dans une position unique pour offrir une solution globale qui non seulement fournit des perspectives clients pratiques, mais qui envoie aussi le bon message pour encourager un engagement plus profond basé sur l'utilisation des clients en temps réel, le tout à l'échelle. Ce dernier cycle de financement permettra à CleverTap d'aider plus d'entreprises à atteindre leurs objectifs de fidélisation dans leur effort pour bâtir des relations durables avec leurs clients. »

La plateforme du cycle de vie du client et de fidélisation de l'utilisateur de CleverTap s'appuie sur l'apprentissage machine pour offrir un ensemble d'outils solides pour l'engagement qui permet aux marques de convertir, engager, conserver et développer leur base d'utilisateurs mobiles. La célèbre solution a été adoptée par certaines des plus importantes organisations internationales dans de nombreux secteurs industriels et la croissance de la clientèle a grimpé de plus de 2 fois au cours de la dernière année seulement, avec une moyenne de plus de huit milliards d'actions d'utilisateurs traitées chaque jour. CleverTap a contribué à générer plus de 2 milliards de dollars en revenus supplémentaires pour ses clients et touche actuellement plus d'un milliard d'appareils et plus de 8 000 applications de consommateurs dans plus de 100 pays.

« Il y a un manque évident de solutions viables sur le marché aujourd'hui qui stimule les suites commerciales nécessaires pour la conversion, la fidélisation et la croissance sur mobile », a déclaré Mohit Bhatnagar, directeur général, Sequoia Capital India LLP. « CleverTap est la solution à un souci majeur des professionnels du marketing, car elle offre une plateforme de fidélisation des utilisateurs qui peut augmenter de façon exponentielle la valeur du cycle de vie du client et la croissance à long terme. »

L'expansion mondiale et le développement de produits seront d'importants domaines prioritaires pour l'entreprise. Les fonds seront utilisés pour alimenter la croissance de l'équipe dans les secteurs de l'ingénierie, des ventes et du marketing aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie, ce qui permettra à CleverTap d'étendre sa position technologique dominante et grandissante et de se faire connaître au sein des territoires émergents.

À propos de CleverTap

CleverTap est la principale plateforme d'engagement et de fidélisation client qui aide les marques à maximiser la valeur du cycle de vie de l'utilisateur. Plus de 8 000 marques de produits de consommation à travers le monde, dont Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell et Gojek font confiance à CleverTap pour les aider à améliorer l'engagement et la fidélisation des utilisateurs en augmentant ainsi les revenus à long terme. CleverTap est soutenue par d'importantes sociétés de capital-risque, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings et mène ses activités depuis San Francisco, Seattle, Londres, Singapour et Bombay. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez CleverTap sur LinkedIn et Twitter.

