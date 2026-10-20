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20.10.2026 06:37:00
Cleveland-Cliffs stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cleveland-Cliffs stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.510 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Cleveland-Cliffs mit einem Umsatz von insgesamt 5.61 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18.55 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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