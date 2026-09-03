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03.09.2026 06:37:00
Clenergy (Xiamen) Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Clenergy (Xiamen) Technology lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 46.86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 447.5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 842.2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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