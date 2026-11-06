Clene stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Clene hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Clene -0.850 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch