Clene: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Clene hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Clene ein EPS von -0.780 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch