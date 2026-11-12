Clemondo Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Clemondo Group Registered hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.15 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.050 SEK erwirtschaftet worden.

Clemondo Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67.5 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch