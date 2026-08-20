Clemondo Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clemondo Group Registered stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 79.6 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 8.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch