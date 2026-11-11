Clearway Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Clearway Energy hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 519.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 433.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch