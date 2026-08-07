Clearway Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Clearway Energy hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.280 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 481.0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 405.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch