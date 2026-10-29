Clearwater Paper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Clearwater Paper hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 384.9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 399.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch