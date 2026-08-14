Cleartronic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cleartronic lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 1.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch