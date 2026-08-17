ClearSign Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ClearSign Technologies hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ClearSign Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 330.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch