ClearPoint Neuro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ClearPoint Neuro hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ClearPoint Neuro -0.210 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat ClearPoint Neuro 10.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch