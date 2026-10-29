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29.10.2026 04:45:51
ClearPoint Neuro, Inc. Q3 Loss Widens
(RTTNews) - ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) announced Loss for its third quarter of -$7.46 million
The company's earnings came in at -$7.46 million, or -$0.24 per share. This compares with -$5.89 million, or -$0.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 36.3% to $12.08 million from $8.86 million last year.
ClearPoint Neuro, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.46 Mln. vs. -$5.89 Mln. last year. -EPS: -$0.24 vs. -$0.21 last year. -Revenue: $12.08 Mln vs. $8.86 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 48.0 M To $ 50.0 M
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