ClearOne präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ClearOne hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.26 USD. Ein Jahr zuvor waren -7.920 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch