Clearfield legte Quartalsergebnis vor

Clearfield präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clearfield in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 43.9 Millionen USD im Vergleich zu 49.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch