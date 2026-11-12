Clearfield gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Clearfield äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite standen 39.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.6 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0.140 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0.580 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 151.94 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Clearfield einen Umsatz von 150.13 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch