Clear Secure Shares Surge 24% Despite Q4 Profit Decline

Clear Secur a
41.87 USD 24.99%
(RTTNews) - Clear Secure, Inc. (YOU) shares climbed 23.75 percent to $41.42, up $7.95 on Wednesday, even after the company reported a year-over-year decline in fourth-quarter earnings.

The stock is currently trading at $41.42, compared with a previous close of $33.47. It opened at $40.06 and has traded between $38.06 and $42.10 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 3.28 million shares, well above its average volume of 1.41 million shares.

For the fourth quarter, earnings totaled $30.76 million, or $0.31 per share, down from $103.29 million, or $0.83 per share, a year earlier. Revenue rose 16.7 percent to $240.75 million from $206.27 million last year. The stock has traded in a 52-week range of $21.75 to $42.29.

