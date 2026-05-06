Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’332 2.1%  SPI 18’873 2.1%  Dow 49’298 0.7%  DAX 25’027 2.6%  Euro 0.9169 0.1%  EStoxx50 6’014 2.5%  Gold 4’698 3.1%  Bitcoin 63’865 1.0%  Dollar 0.7790 -0.5%  Öl 101.4 -8.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Die nächste Tech-Rally läuft: Warum der US-Markt gerade alles abschüttelt
Aktie mit Plus: Lufthansa steigert Umsatz und verbessert Marge im ersten Quartal - Siwss macht mehr Gewinn
Suche...
eToro entdecken
06.05.2026 12:11:11

Clear Secure, Inc. Profit Advances In Q1

(RTTNews) - Clear Secure, Inc. (YOU) revealed earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $38.80 million, or $0.39 per share. This compares with $25.41 million, or $0.26 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 19.7% to $253.00 million from $211.37 million last year.

Clear Secure, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $38.80 Mln. vs. $25.41 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.26 last year. -Revenue: $253.00 Mln vs. $211.37 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 268 M To $ 271 M

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:59 Starkes Gewinnwachstum im ersten Quartal für den S&P 500®
09:32 Marktüberblick: Chip-Aktien haussieren
09:04 Zuversicht kehrt zurück
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Starke Gegenreaktion
05.05.26 Julius Bär: 9.60% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Allianz SE
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’779.48 19.19 SNQBTU
Short 14’050.35 13.74 SJQB8U
Short 14’566.83 8.85 S6WBNU
SMI-Kurs: 13’331.90 06.05.2026 11:58:46
Long 12’701.40 19.78 BSU9TU
Long 12’421.58 13.89 SN8B6U
Long 11’905.87 8.88 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UBS-Aktie letztlich im Plus: Ständerats-Kommission prüft Alternativen zur Eigenkapitalvorlage
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Ballard Power-Aktie zweistellig im Plus: Brennstoffzellenhersteller reduziert Verlust
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Palantir mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung - Aktie rutscht ab
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
Bernstein Research verleiht Rheinmetall-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Tiefrote Zahlen und Werksschliessungen: BioNTech zieht die Notbremse - Aktie unter Druck

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.