Clear Secure A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clear Secure A lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.260 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 277.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 219.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch