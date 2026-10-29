Clear Gold Resources legte Quartalsergebnis vor

Clear Gold Resources hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.010 CAD je Aktie vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.050 CAD. Im Vorjahr waren -0.070 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch