Clear Channel Outdoor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Clear Channel Outdoor hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clear Channel Outdoor 0.020 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 402.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 438.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch