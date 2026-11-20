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20.11.2026 06:37:00
Clear Blue Technologies International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Clear Blue Technologies International äusserte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Clear Blue Technologies International ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.
Beim Umsatz wurden 1.1 Millionen CAD gegenüber 1.0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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