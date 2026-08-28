Clear Blue Technologies International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Clear Blue Technologies International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch