Cleanup präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cleanup lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16.73 JPY, nach 15.15 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35.11 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 33.30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch