Cleantek Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cleantek Industries äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.02 CAD. Im letzten Jahr hatte Cleantek Industries einen Gewinn von -0.020 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch