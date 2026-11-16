Cleantek Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cleantek Industries hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58.23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 3.3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch