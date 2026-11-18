CleanTech Acquisition hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -82.180 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch