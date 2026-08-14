CleanTech Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CleanTech Acquisition veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

CleanTech Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18.500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57.21 Prozent auf 0.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch