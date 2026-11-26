CleanSpark äusserte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 120.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 45.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 223.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3.740 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1.12 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 766.31 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 576.53 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch