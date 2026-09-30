CleanCore Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CleanCore Solutions hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CleanCore Solutions -0.340 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0.9 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1.040 USD. Im Vorjahr waren -0.790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.07 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3.41 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch