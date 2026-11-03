Clean Science and Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Clean Science and Technology präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 5.24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clean Science and Technology 5.22 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.45 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch