Clean Motion AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clean Motion AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 SEK gegenüber -0.020 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Clean Motion AB 0.4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 300 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch