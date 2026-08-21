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21.08.2026 06:37:00
Clean Energy Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Clean Energy Technologies hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Clean Energy Technologies im vergangenen Quartal 0.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clean Energy Technologies 0.2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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