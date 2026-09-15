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15.09.2026 06:37:00
Classico,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Classico,Inc Registered äusserte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 425.87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 42.60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.00 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 606.0 Millionen JPY.
Redaktion finanzen.ch
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