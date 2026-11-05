Claros Mortgage Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Claros Mortgage Trust gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45.07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch