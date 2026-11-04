Clarivate Analytics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clarivate Analytics präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 481.6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 22.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 623.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch