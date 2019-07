Clariant- und Sika-Aktien fallen zurück - BASF-Warnung zieht weite Kreise

Für die Aktien von Clariant und Sika geht es am Dienstag überdurchschnittlich abwärts.

Am Markt wird auf die Gewinnwarnung des deutschen Chemiekonzerns BASF verwiesen. Dadurch werde die gesamte Branche belastet, heisst es. So sinkt der europäische Branchenindex der Chemiewerte um mehr als 2 Prozent.

Während es für Clariant zuletzt um 2,95 Prozent abwärts ging, fielen Sika-Aktien um 2,34 Prozent zurück. Sie gehören damit zu den grössten Verlieren unter den Blue Chips. Der Gesamtmarkt (SPI) kommt zeitgleich um 0,76 Prozent zurück.

Der BASF-Konzern hat wegen der sich eintrübenden Weltkonjunktur und anhaltender Handelskonflikte am Montagabend für das laufende Geschäftsjahr eine pessimistischere Prognose veröffentlicht. Der Umsatz werde 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen, teilte das Unternehmen mit. Bisher war ein Plus angepeilt worden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie vor Sondereinflüssen wird demnach um bis zu 30 Prozent unter Vorjahresniveau liegen. Eigentlich war ein Anstieg zwischen einem und zehn Prozent erwartet worden.

Damit werden die zuletzt eingetrübten Erwartungen für die anstehenden Berichtssaison bestätigt.

Sie hatten den beiden Schweizer Werten schon in der Vorwoche tendenziell zugesetzt. So hatten etwa die Experten von JPMorgan ihre Gewinnschätzung reduziert. Zuvor hatte schon Baader-Helvea vor möglichen Gewinnwarnungen in der europäischen Chemieindustrie gewarnt.

hr/kw

Zürich (awp)