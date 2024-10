Clariant schlägt Ben van Beurden zum neuen VR-Präsidenten vor

Muttenz (awp) - Beim Spezialchemiekonzern Clariant kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. Der Niederländer Ben van Beurden soll an der kommenden Generalversammlung neu in das Gremium gewählt werden und dieses anschliessend präsidieren.

Der aktuelle VR-Präsident Günter von Au will an der ordentlichen Generalversammlung vom 1. April 2025 zurücktreten, wie Clariant am Freitag mitteilte. Von Au ist seit 2012 im VR und seit 2021 dessen Präsident.

Van Beurden verfügt gemäss Clariant über eine grosse Erfahrung in den Bereichen Energie und Chemie. Von 2014 bis 2023 war er CEO von Shell und seit 2024 arbeitet er für die US-Investmentgesellschaft KKR als Senior Advisor für deren Klimafonds.

